Incendi in Australia, Elton John dona 1 milione di dollari

Elton John si unisce alla gara di solidarietà per le persone colpite dagli incendi in Australia: durante un concerto a Sydney, il cantante inglese ha annunciato una donazione di un milione di dollari, pari a circa 900 mila euro. "Ci sono persone là fuori che hanno perso la vita cercando di salvare case, ci sono persone che hanno perso la vita e la casa", ha affermato la popstar. "Dovremmo essere tutti incantati dal lavoro svolto dai vigili del fuoco", ha detto alla folla dei suoi fan accorsi per la sua esibizione.

"Adoro l'Australia, mi si spezza il cuore"

"Questo è un paese magnifico - ha continuato Elton John dal palco di Sydney - e lo adoro, perciò vedere cosa sta succedendo mi spezza il cuore, quindi dobbiamo unirci, dobbiamo combattere", ha aggiunto. "E poi c'è la difficile situazione degli animali, una perdita incredibile del loro habitat ed è straziante. Pertanto mi impegnerò per sostenere il fondo di assistenza agli incendi boschivi". Il cantante è stato accolto da una standing ovation.

Incendi senza tregua

Le fiamme, che bruciano in Australia da mesi, hanno raso al suolo le case e spazzato via intere città. Quasi 18 milioni di acri di terra sono stati bruciati e il numero totale di animali colpiti potrebbe raggiungere il miliardo. Intanto la polizia australiana ha reso noto di avere arrestato oltre 180 persone sospettate di avere appiccato incendi nel Nuovo Galles del Sud, tre solo nell'ultimo fine settimana, tra cui 40 minorenni. Sono più di 7 milioni gli ettari di boschi bruciati da settembre ad oggi e in molti casi i roghi erano provocati dall'uomo. Almeno duemila case sono state distrutte nei roghi in cui sono morte almeno 25 persone e milioni di animali. Nei prossimi giorni secondo le previsioni meteo continueranno ad alimentare le fiamme.