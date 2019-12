Nel sesto e ultimo dibattito dell’anno, i candidati Dem alle primarie presidenziali hanno fatto fronte comune, almeno nella prima parte del confronto. A compattare i sette aspiranti alla Casa Bianca, alla Loyola Marymount University, a Los Angeles, l’impeachment nei confronti di Donald Trump, votato mercoledì sera. Per Joe Biden, il cui figlio ha recitato un ruolo centrale nella storia che ha portato all'incriminazione del presidente, è stata una "necessità" dettata dalla Costituzione che "riporterà integrità nell'ufficio della presidenza". Nel frattempo Trump continua a contestare il voto attraverso una raffica di post su Twitter. "I Democratici alla Camera stanno perpetrando una frode nei confronti dell'America", è uno dei uno dei tweet del tycoon, che cita Laura Ingraham, conduttrice televisiva conservatrice di Fox News (PERCHÉ TRUMP È IN STATO DI ACCUSA - LE TAPPE DEL CASO UCRAINA).

Biden: "Trump ha umiliato la presidenza"

"Trump ha umiliato la presidenza - ha aggiunto Biden - non c’è da sorprendersi che il leader cinese risulti più popolare di lui, o che Vladimir Putin si congratuli con lui, ma penso che bisogna tornare alla normalità e collaborare tra noi, con i repubblicani. Il mio obiettivo è fare in modo che non resti alla Casa Bianca per altri quattro anni".

Gli attacchi a Trump degli altri candidati Dem

Bernie Sanders ha definito Trump "bugiardo patologico", mentre per Elizabeth Warren è il "presidente più corrotto della storia, che lavora solo per i ricchi". Amy Klobuchar ha paragonato l'Ucrainagate, che ha portato all'impeachment, a una "Watergate globale", richiamando il caso che portò alle dimissioni del presidente Richard Nixon, mentre Pete Buttigieg ha visto un "segnale di speranza nell'America", dopo l'impeachment.

Yang: “Pensiamo al perché Trump è stato eletto”

Solo Andrew Yang ha preso, a un certo punto, le distanze dagli altri candidati. "Dobbiamo smetterla con questa ossessione dell'impeachment - ha detto - e concentrarci sui problemi che hanno portato Trump a essere eletto. Più agiremo come lui e più gli americani perderanno fiducia nella nostra voglia di trovare soluzioni".

Gli altri temi del dibattito

Chiuso il capitolo impeachment, i candidati sono tornati a dividersi su tutto, dalla sanità per tutti, cavallo di battaglia di Warren, alla proposta di Sanders di concedere la cittadinanza americana a tutti gli immigrati senza documenti. Warren ha chiesto di "chiudere Guantanamo, è imbarazzante". Il candidato Buttgieg è finito sotto attacco per una recente raccolta fondi in una cantina di proprietà di alcuni miliardari, pasteggiando con vini da 900 dollari. Buttigieg però si è difeso: "Sono l'unico qui che non è milionario o miliardario, sono quello con il reddito più basso su questo palco".