Passo decisivo verso l'impeachment nei confronti di Donald Trump per il caso Ucraina legato alle indagini su Joe Biden, suo possibile concorrente nella corsa alla presidenziali 2020. La commissione giustizia della Camera dei Rappresentanti ha votato sì alla messa in stato d'accusa del tycoon. Manca ancora il voto dell'aula. Trump potrebbe essere il terzo presidente della storia sotto impeachment. La portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha definito "una farsa disperata" dei democratici quanto sta accandendo. Il presidente, ha fatto sapere Grisham, auspica un trattamento equo al Senato, dove dovrebbe svolgersi il processo il prossimo anno

Via libera ai due articoli

La commissione ha votato prima l'articolo che contempla l'accusa di abuso di potere da parte di Trump, poi quello sull'accusa di ostruzione al Congresso. I due articoli sono passati col voto della maggioranza dei democratici e il no dei repubblicani. Il presidente americano sarà giudicato dal Senato se la prossima settimana l'aula della Camera a maggioranza democratica, come appare scontato, voterà per la messa in stato di accusa.

Il caso Ucraina e la procedura di impeachment

L'impeachment ruota sulla vicenda che vede il presidente americano accusato di aver spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad indagare sulla famiglia di Joe Biden, possibile sfidante Dem dello stesso Trump alla corsa verso la Casa Bianca nel 2020. In cambio, il presidente statunitense avrebbe promesso aiuti militari all'Ucraina. Il presidente americano, in una telefonata avrebbe chiesto a Zelensky per "otto volte" di riaprire un'indagine su Biden e su suo figlio, Hunter, nel cda di una società energetica ucraina quando il padre era vicepresidente americano sotto l'amministrazione Obama.