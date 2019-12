“È assurdo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico! Calma Greta, calma!". Arriva via Twitter il commento del presidente degli Stati Uniti alla scelta della rivista Time di mettere in copertina Greta Thunberg come persona dell'anno. Decisione definita dal capo della Casa Bianca come "ridicola".

La replica di Greta Thunberg

Pronta la replica della giovane attivista svedese (LA FOTOSTORIA). La 16enne ha subito cambiato il testo dellasua bio Twitter scrivendo: “Una teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico".

I precedenti

Non è la prima volta che Trump alza la voce contro Greta. Lo scorso settembre il presidente americano aveva condiviso il video dell’intervento della giovane attivista al vertice delle Nazioni Unite sul clima commentando ironicamente: “Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro. Un vero piacere vederla”. Anche in quell’occasione, Greta aveva reagito usando quelle parole come descrizione sul suo profilo.