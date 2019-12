Una parodia della celebre commedia romantica "Love Actually" è la strategia di Boris Johnson per invitare i cittadini inglesi a votare il partito conservatore alle elezioni nel Regno Unito del 12 dicembre. (LE TAPPE - UN SECOLO DI ELEZIONI IN UN'ANIMAZIONE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) Il primo ministro inglese, in un originale spot, appare alla porta di una casa con dei cartelli, proprio come in una delle scene del film del 2003.

Il remake (elettorale) del film

Nelle immagini del video, Johnson ripropone la scena del finto canto natalizio che, nella pellicola, è in realtà una dichiarazione d'amore. Il primo ministro britannico imita il personaggio di Mark, interpretato da Andrew Lincoln, e con dei cartelli spiega a una donna, che imita la Juliet (Keira Knightley) del film, che il suo voto non è mai stato più importante. "Con un po' di fortuna, il prossimo anno faremo la Brexit - si legge nei cartelli - se il parlamento non la bloccherà di nuovo". "Hai una scelta da fare tra una maggioranza che vuole lavorare o un altro parlamento paralizzato dalla discussione sulla Brexit", continua il primo ministro britannico, sostenendo che se l'imminente voto di dicembre non si tradurrà in una maggioranza conservatrice attiva, il Parlamento continuerà a dibattere sull'uscita dall'Ue senza arrivare a una soluzione. Il video si conclude con Johnson che invita a votare dicendo "Basta. Facciamolo" e la scritta: "Vote conservative actually".