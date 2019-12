Ue, Gentiloni: “Patto di stabilità risale a crisi, bisogna adeguarlo”

Il patto di stabilità è stato pensato in un momento di crisi, e ora va rivisto. Lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung. "Dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nate in un momento particolare, nel contesto di una crisi. Ora però da questa crisi siamo fuori". L’ex premier rimarca che "abbiamo altre sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di avere, per un lungo periodo, una crescita bassa e una bassa inflazione. In questo contesto le regole europee devono essere gradualmente adeguate" (LA NOMINA DI GENTILONI - IL COMMISSARIO: PATTO NON PERFETTO).

Gentiloni: non userò due pesi e due misure con Roma

Nel corso dell’intervista, Gentiloni ha spiegato: "Non applicherò due pesi e due misure" rispetto all’Italia, rispondendo a una domanda sulle riserve sulla sua imparzialità a proposito della situazione italiana e sul bilancio. "La presidente von der Leyen ha più volte ripetuto quanto sia importante usare la flessibilità", ha poi aggiunto.

Gentiloni: non vediamo ripresa in 2020-2021

In giornata, parlando al Rome Investment Forum 2019, il commissario Ue agli Affari economici, ha detto che "non ci sono al momento attendibili previsioni sulla possibilità che nel 2020 e 2021 ci sia un 'rebound' della crescita significativo" dopo che l'Eurozona ha visto una frenata quest'anno a circa l'1,1% contro una media degli anni scorsi del 2%". Gentiloni ha aggiunto: "Non siamo alla vigilia di una recessione ma di un rallentamento concentrato nel settore manifatturiero e nei Paesi e settori più esposti a export e scambi, non a caso Germania e Italia".