Sei persone di origine saudita sono state arrestate per essere interrogate dopo la sparatoria, il 6 dicembre, nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, dove un ufficiale saudita ha sparato e ucciso tre persone prima di essere colpito a morte a sua volta. Tre dei fermati, secondo quanto riporta il The New York Times, avrebbero filmato l'attacco. Le sei persone verranno ora interrogate su quanto accaduto. Prima di aprire il fuoco, l'ufficiale aveva pubblicato su Twitter un breve manifesto in cui definiva gli Stati Uniti "la nazione del male".

Il tweet dell'aggressore

Da quanto si legge su Site, sito di monitoraggio del jihadismo online, il killer, identificato come Mohammed al-Shamrani, avrebbe scritto: "Sono contro il male e l'America nel suo insieme si è trasformata in una nazione malvagia". Nel post l'ufficiale avrebbe continuato spiegando "non sono contro di te semplicemente perché sei americano, non ti odio a causa delle tue libertà, ti odio perché ogni giorno supporti, finanzi e commetti crimini non solo contro i musulmani, ma anche contro l'umanità".

La sparatoria

L'episodio di violenza del 6 dicembre segue quello, un giorno prima, alla base di Pearl Harbor. Oltre alle tre vittime, nell'attacco a Pensacola sono rimaste ferite anche 11 persone, che sono state trasportate in ospedale. Nella base militare Usa sono impiegati 16mila militari e 7.400 civili. Il killer era membro della Saudi Air Force, il ramo dell'aviazione delle forze armate saudite, in addestramento negli Usa e frequentava la scuola di volo alla base in Florida.

