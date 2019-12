La crisi di Boeing, l'azienda produttrice di aerei, è sempre più marcata. United Airlines ha appena ordinato 50 aerei Airbus A321XLR, del valore di circa 6,5 miliardi di dollari, per sostituire la flotta di vecchi Boeing 757-200s. La compagnia ha detto che intende utilizzare i nuovi velivoli per servire ulteriori destinazioni europee dagli hub della East Coast Usa a Newark/New York e Washington. La United si è rivolta ad Airbus per l'acquisto perchè "non ci sono aerei attualmente offerti da Boeing che possono sostituire il 757", ha detto una fonte a condizione dell'anonimato, aggiungendo che i negoziati tra la compagnia aerea e il consorzio europeo sono iniziati diversi mesi fa.

Boeing ha rinviato l'annuncio di nuovi aerei

L'ordine di Airbus è l'ultimo colpo al produttore americano, già profondamente segnato dai problemi che riguardano il suo 737 Max, messo a terra in tutto il mondo dopo due incidenti che hanno provocato 346 morti. Boeing, che ha annunciato di voler far tornare in aria il 737 Max, non ha nuovi aerei per competere con l'Airbus A321XLR nella fascia media di mercato e ha rinviato al prossimo anno il possibile annuncio di un nuovo modello di aereo destinato a sostituire il 757 e il 767.

Gli altri ordini di United Airlines

Infine, United ha rinviato di cinque anni la ricezione del suo primo Airbus A350 a lungo raggio dei 45 ordinati. L'azienda, che ha ordinato gli aerei nel 2017, ha detto che ora prevede di farli consegnare nel 2027 invece che nel 2022.