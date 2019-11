Boeing, il 737 Max tornerà a volare quest'anno

Il 737 Max, aereo sospeso dai voli internazionali ormai da marzo dopo alcuni gravissimi incidenti, potrebbe tornare a volare entro fine anno. Ne è convinto Darren Hulst, vice presidente della compagnia aerea americana Boeing; fa sapere che la compagnia sta lavorando con la Faa statunitense (la Federal Aviation Administration) per porre fine allo stop. La decisione di lasciare a terra gli aerei del discusso modello 737 Max risale a marzo 2019, dopo i due incidenti (29 ottobre 2018 a Giakarta, Indonesia, e 10 marzo 2019 tra Addis Abeba e Nairobi) costati la vita nel complesso a 346 persone. Una sospensione internazionale decisa in attesa di accertare le cause dei guasti che hanno determinato gli incidenti e porvi rimedio. "Riteniamo - dice Hulst - che la tempistica per concordare con la Faa il ritorno in servizio possa essere al più presto in questo trimestre".

Possibili difetti anche per il 787 Dreamliner

All’orizzonte, però, si prospetta una nuova possibile grana per la Boeing: un ex ingegnere ha infatti denunciato un difetto sui 787 Dreamliner che potrebbe addirittura provocare mancanza di ossigeno ai passeggeri se in cabina si verificasse un'improvvisa depressurizzazione. L'"aereo dei sogni", in servizio dal 2011 su tratte per lo più di lungo raggio, ha già dato diversi problemi tecnici, ma ora arriva un nuovo campanello d'allarme da John Barnett, ingegnere che per 30 anni ha lavorato nel controllo qualità del gruppo Boeing (fino al 2017)