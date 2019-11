Come si può convincere un uomo a votare per una presidente donna? La senatrice democratica Elizabeth Warren, in corsa per la Casa Bianca, ha una risposta semplice: "Dargli una forte, brillante donna per cui votare!". La domanda, arrivata da un elettore durante un evento della campagna elettorale a Exter, in New Hampshire, ha dato modo a Warren di aggiungere un particolare: "Mi hanno detto che quello che dovevo fare era ‘sorridere di più’", ha spiegato accennando un sorriso sarcastico.

Warren e le critiche per il suo atteggiamento troppo "duro"

È già da tempo che Warren ha a che fare con le critiche sul suo atteggiamento ritenuto troppo duro. Nelle scorse settimane, a criticarla sono stati anche alcuni suoi rivali in campo democratico, tra cui l'ex vicepresidente Joe Biden che ha dipinto il suo approccio come rabbioso e combattivo (COME FUNZIONANO LE PRIMARIE). Biden, in particolare, ha accusato Warren, senza però nominarla, di avere "un punto di vista arrabbiato e irremovibile". Successivamente, è arrivata la replica di Warren che ha scritto una mail per una raccolta fondi che aveva come oggetto la frase: "Sono arrabbiata e lo ammetto". "Ci dicono, ancora e ancora, che alle donne non è permesso essere arrabbiate", ha poi scritto. "Ci rende poco attraenti agli occhi degli uomini potenti che ci vogliono vedere calme".