La Spagna torna per la quarta volta in 4 anni al voto. A poche ore dall’apertura delle urne, è salita la tensione, con nuove proteste nella notte a Barcellona e scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Attesa una grande crescita dell’ultradestra di Vox che punta a diventare il terzo partito. Il timore è che anche questa volta non ci sia la possibilità di formare un governo: il partito socialista del premier ad interim Pedro Sanchez è dato come prima forza, ma senza una maggioranza solida.

Sanchez in testa ma senza maggioranza

Il tema centrale della breve ma intensa campagna elettorale è stato quello della questione catalana. Sanchez ha chiesto ai 37 milioni di spagnoli chiamati al voto un mandato chiaro per governare. Ma se i sondaggi prevedono per il Partito socialista una conferma come prima forza, senza tuttavia una maggioranza concreta, è tutto intorno che potrebbero emergere le novità. Alcune previsioni danno infatti Vox in crescita costante: secondo alcune stime, potrebbe raddoppiare i 24 deputati entrati per la prima volta in parlamento lo scorso 28 aprile, mentre per altre potrebbe addirittura superare i 60.

Proteste a Barcellona. Schierati 92mila agenti

Intanto, nella notte che ha preceduto l’apertura delle urne, la protesta è tornata in piazza a Barcellona, con momenti di tensione fra forze dell'ordine e manifestanti, ma contenuti. La gran parte delle iniziative è rimasta comunque pacifica. Oggi sono 92mila gli agenti delle forze dell'ordine mobilitati in tutta la Spagna per garantire la sicurezza nella giornata elettorale e l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.