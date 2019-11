Bolivia, Evo Morales cede alle proteste e annuncia nuove elezioni

Dopo settimane di proteste, il presidente della Bolivia Evo Morales ha annunciato la convocazione di nuove elezioni presidenziali. Le ultime consultazioni si erano tenute lo scorso 20 ottobre: Morales era stato riconfermato capo dello Stato, ma le opposizioni avevano denunciato brogli ed erano iniziate le mobilitazioni.

Morales annuncia nuove elezioni in Bolivia

"Nuove elezioni permetteranno al popolo boliviano di eleggere democraticamente nuove autorità", ha detto Morales in una conferenza stampa a El Alto, vicino a La Paz. Ha aggiunto di voler cambiare anche i membri del Tribunale elettorale supremo (Tse): "nelle prossime ore" - ha spiegato - il Parlamento, d'accordo con tutte le forze politiche, stabilirà le procedure per rinnovare l'insieme dei membri. Poco prima dell'annuncio di Morales, l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) aveva chiesto in un comunicato di "annullare" il primo turno delle presidenziali "a causa della gravità delle denunce e delle analisi relative al processo elettorale" e di indire una nuova consultazione non appena ci saranno "nuove garanzie per la sua celebrazione".

Il Papa: attendere revisione elezioni in clima di pace

Della situazione nel Paese sudamericano, prima dell’annuncio di Morales, aveva parlato anche Papa Francesco (LO SPECIALE). Durante l’Angelus, il Pontefice aveva invitato a mantenere un clima di pace durante il processo di revisione delle elezioni di ottobre. “Desidero affidare alle vostre preghiere anche la situazione dell'amata Bolivia – ha detto Francesco –. Invito tutti i boliviani, in particolare gli attori politici e sociali, ad attendere con spirito costruttivo, e senza alcune previe condizioni, in un clima di pace e serenità, i risultati del processo di revisione delle elezioni, che è attualmente in corso”.

La situazione in Bolivia

La decisione di Morales di convocare nuove elezioni presidenziali è arrivata mentre la tensione nel Paese continuava a salire. Nelle scorse ore, settori della polizia boliviana si sono ammutinati in diverse città e hanno aderito alle proteste antigovernative. Il partito al potere ha risposto esortando i sostenitori a occupare le strade di La Paz. Morales - che ha invitato i partiti dell’opposizione al dialogo per disinnescare la crisi - in mattinata aveva denunciato: “Il piano di golpe fascista esegue atti violenti con gruppi irregolari che hanno incendiato la casa dei governatori di Chuquisaca ed Oruro e quella di mia sorella in quest'ultima città”.