La Bolivia si avvia al ballottaggio Morales-Mesa per scegliere il suo presidente. Al primo turno delle elezioni presidenziali, quando il conteggio è ancora in corso e sono state scrutinate l'83% delle preferenze, il presidente uscente Evo Morales risulta in testa con il 45,3% dei voti, seguito dal rivale e predecessore Carlos Mesa, al 38,2%. Se, come sembra, uno dei due candidati non dovesse superare il 50% (o il 40%, ma con dieci punti di vantaggio sul più vicino sfidante) si andrà al ballottaggio tra i primi due piazzati il 15 dicembre.

Morales: “Abbiamo vinto noi per la quarta volta”

Evo Morales, che rincorre il suo quarto mandato consecutivo (che ha assicurato sarebbe comunque il suo ultimo) nelle sue prime dichiarazioni, non ha nemmeno menzionato l’opzione del ballottaggio: "Abbiamo ottenuto un’altra vittoria elettorale", grazie "al fondamentale voto delle campagne, che è arrivato tardi a causa delle nevicate”, ha detto dopo l'annuncio dei risultati preliminari dello spoglio. L'ex sindacalista “cocalero” ha parlato da La Paz di "una nuova vittoria", e di "un quarto successo elettorale consecutivo". Morales ha assicurato che, a prescindere da tutto, "contiamo la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato".

Mesa soddisfatto: “Siamo al ballottaggio”

Lo sfidante Carlos Mesa, ex presidente a sua volta, ha commentato invece: "Siamo al ballottaggio!”. Dopo l'annuncio dei dati parziali da parte del Tribunale supremo elettorale (Tse) ha aggiunto: “Questo trionfo lo dobbiamo alla lucidità del popolo boliviano e in particolare a tutte le persone, milioni di boliviani, che hanno deciso di votare per Comunidad Ciudadana”.