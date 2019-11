Bolivia, il presidente Morales annuncia le dimissioni

Il presidente boliviano, Evo Morales, ha annunciato le proprie dimissioni dopo aver lasciato il Paese per l'Argentina. Lo riferiscono i media dell'America Latina.

"Voglio dirvelo, la lotta non finisce qui. Gli umili, i poveri, i settori sociali continueranno questa lotta per l'uguaglianza e la pace. E' importante dire alla gente che è mio dovere come Presidente cercare questa pacificazione", ha dichiarato Morales in un video trasmesso da un luogo non identificato. "Spero che (Carlos) Mesa e (Luis Fernando) Camacho abbiano capito il mio messaggio. Non maltrattare sorelle e fratelli. Non ingannare con le bugie e usare la gente", ha aggiunto.

Poco prima dell'annuncio delle dimissioni le forze armate lo avevano invitato a fare un passo indietro.