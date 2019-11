Un murale di Banksy torna visibile a Londra dopo dei lavori di ristrutturazione. Disegnato nel 2008 all’angolo tra Acklam e Portobello Road, il murale era stato coperto per permettere la realizzazione di appartamenti di lusso nel cuore di Notting Hill, da parte della società Enstar Capital.

La somiglianza con Velazquez

Nota con diversi nomi, come "Pittore di Graffiti", "Il Pittore" o "Velazquez", l’opera ritrae un artista, che ricorda molto il profilo del pittore spagnolo del 1600 Diego Velazquez, mentre scrive in rosso, a grandi lettere, il nome di Banksy.

Il rischio trasloco

Inizialmente la Enstar Capital voleva spostare il murale, ma per non correre rischi ha deciso di lasciarlo dove si trova, coperto da un vetro e illuminato. "Ho comprato l’edificio anche per il murale, gli conferiva un profilo iconico. Ritengo insensati i prezzi per Banksy, ma in un certo senso sono un suo fan" , ha spiegato Simon Lyons, Ceo di Enstar Capital. Un appartamento di lusso nella proprietà della Enstar, con una camera, vale almeno 950.000 sterline, circa 1.100.000 euro.