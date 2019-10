Banksy, i prodotti in vendita nel suo negozio online "Gross Domestic Product". FOTO

Non manca la borsa-mattone. Banksy ha spiegato che la motivazione alla base del “Gross domestic product” è "forse la ragione meno poetica per fare un po' di arte" ovvero una disputa sul marchio. "Una società di biglietti d'auguri sta contestando il marchio che detengo per la mia arte e tentando di appropriarsi del mio nome in modo che possano vendere legalmente la loro finta merce di Banksy”, ha fatto sapere l'artista di strada in una nota