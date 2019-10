Fa discutere la foto del presidente americano Donald Trump impegnato a premiare, con una medaglia d’onore, il cane eroe Conan, l’animale che ha partecipato al raid in cui è rimasto ucciso il leader dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi (LE IMMAGINI DEL RAID). Secondo il New York Times, infatti, lo scatto non è autentico.

Il fotomontaggio con uno scatto del 2017

Come ha rivelato il giornale americano, la foto - che è stata pubblicata sul sito conservatore Daily Wire - è una versione modificata di una vera fotografia di Trump che assegna la medaglia d'onore nel 2017 a James McCloughan, un medico dell'esercito in pensione che ha ricevuto l’onorificenza per aver salvato la vita di alcuni suoi commilitoni nella guerra in Vietnam, in una battaglia del 1969. Nell'immagine in questione, che è stata twittata anche dallo stesso Trump con la scritta "eroe americano", però, al posto del volto del militare 75enne, compare il muso del cane. Sul caso, è intervenuto anche lo stesso McCloughan che, intervistato dal New York Times, si è limitato a commentare: “I cani militari sono molto coraggiosi”.

Il nuovo tweet di Trump sulla foto falsa

Dopo che è iniziata a circolare la notizia che quello di Conan e di Trump fosse un fotomontaggio, il presidente americano è intervenuto su Twitter ripostando lo scatto, ma questa volta scrivendo: "Grazie Daily Wire. Davvero una bella riproduzione. Ma la ‘vera’ versione di Conan lascerà il Medio Oriente per venire alla Casa Bianca settimana prossima!".