Il Pentagono pubblica le prima immagini del raid che ha portato all'uccisione del leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdad (IL NUMERO UNO DELL'ISIS). Il video condiviso su Twitter dal Us Central Command mostra le forze americane avvicinarsi al compound.

Viveva in un tunnel, si spostava in Toyota

Il numero uno dell'Isis - ucciso il 27 ottobre a Barisha nel governatorato di Idlib (nord della Siria) facendosi esplodere un attimo prima di essere catturato - viveva in tunnel sotterranei, attrezzati con sistemi di ventilazione e illuminazione, e con librerie contenenti libri religiosi. Il Califfo, afferma Mohammad Ali Sajid, cognato di al-Baghdadi, in un'intervista trasmessa in Iraq e riportata dal New York Times, comunicava con flash drive e consentiva a chi lo circondava di usare cellulari. Quando voleva cambiare postazione si spostava con due pickup Toyota bianchi accompagnato da cinque uomini.

Tradito da un fedelissimo

A quanto si apprende, inoltre, Abu Bakr al Baghdadi è stato tradito da uno dei suoi uomini più fedeli che voleva vendicarsi per l'assassinio di un suo parente da parte dell'Isis. A ricostruire l'identikit dell'informatore che ha permesso di individuare il nascondiglio di Abu Bakr al Baghdadi è il Washington Post, che sottolinea come adesso l'uomo riceverà i 25 milioni di dollari della taglia che pendeva sulla testa del califfo.

L'uomo, un arabo sunnita, si occupava in particolare degli spostamenti di al Baghdadi, per questo era sempre a conoscenza dei luoghi in cui il leader dello stato islamico si nascondeva. Da tempo era diventato un informatore delle milizie curde alleate degli Usa. Prova definitiva della sua attendibilità sarebbe stata la consegna di indumenti di biancheria intima e di campioni di sangue che hanno permesso di risalire al dna di al Baghdadi. La 'talpa' sarebbe stata presente durante il raid delle forze Usa e solo due giorni dopo sarebbe stato 'esfiltrato' insieme alla sua famiglia, portato fuori dal Paese per proteggerlo e rifarsi una nuova vita.