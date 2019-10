Londra, attivisti di Extinction Rebellion attaccati dai pendolari. VIDEO

Alta tensione nella metropolitana di Londra. Due attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato la circolazione, salendo su un treno nelle stazione di Canning Town. I pendolari, inferociti, hanno strappato gli striscioni esposti e trascinato sulla banchina i manifestanti, che hanno rischiato il linciaggio.

Assalto alla metro

L'organizzazione Extinction Rebellion protesta in tutto il mondo per promuovere l'attenzione nei confronti del cambiamento climatico (ATTIVISTA SI ARRAMPICA SU UN AEREO - GLI ATTIVISTI RICOPERTI DI SANGUE A NEW YORK - DALL'AUSTRALIA ALLA GERMANIA, LE FOTO DELLE PROTESTE). Anche se le manifestazioni si sono concentrate soprattutto tra il 7 e il 13 ottobre, in alcune città stanno proseguendo. I due attivisti, in giacca e cravatta, hanno bloccato i treni, sono saliti sul convoglio con una scala ed esposto uno striscione con su scritto "Business as usual=death" ("Il solito business=morte"). I pendolari si sono prima limitati a urlare e insultare. Poi è partito il lancio di alcuni oggetti. Infine si è passati alle mani. Un attivista di Extinction Rebellion che, dalla banchina, stava trasmettendo in diretta Facebook la scena, è stato picchiato. Altri cittadini si sono arrampicati sul treno e trascinato a terra uno dei manifestanti, colpendolo con calci e pugni prima che le forze dell'ordine intervenissero per arrestarlo.

Le critiche di Sadiq Khan

La scena è stata la più eclatante di una serie di interventi mirati a bloccare la circolazione della metropolitana. Altri manifestanti sono stati infatti bloccati dalla polizia nella stazione di Stratford. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha "condannato fermamente" le azioni che hanno preso di mira la 'Tube', definendole "illegali ed estremamente pericolose", "inaccettabili" per cittadini e forze dell'ordine e "controproducenti" verso la causa ambientale che Extinction Rebellion supporta. Mentre in altre città le proteste sono andate avanti senza grandi momenti di tensione, a Londra la temperatura è salita negli ultimi giorni, dopo che le forze dell'ordine hanno proibito qualsiasi manifestazione dell'organizzazione. Una scelta contro cui si sono schierati anche alcuni parlamentari britannici. Il 10 ottobre un attivista si è arrampicato su un aereo della British Airways pronto al decollo dal London City Airport.