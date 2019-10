Tra le azioni che il movimento ecologista Extinction Rebellion sta portando avanti in tutto il mondo per chiedere un maggiore impegno nella lotta al cambiamento climatico, ce ne sono alcune di disobbedienza civile, come l’occupazione del London City Airport. Alcune decine di attivisti hanno occupato parte degli spazi dello scalo. Uno di loro è riuscito ad arrampicarsi su un aereo della compagnia British Airways diretto ad Amsterdam, cercando di impedire il suo decollo. Protagonista dell’azione è l’ex paralimpico irlandese James Brown, ipovedente, che ha gareggiato come ciclista. L’uomo è stato fatto scendere dai vigili del fuoco con l’aiuto di una gru e poi arrestato. Il video dell'azione è stato condiviso dalla stessa Extinction Rebellion su Facebook.

Gli attivisti di Extinction Rebellion agiscono nell'ambito delle due settimane di protesta contro "l'emergenza dei cambiamenti climatici" in corso in diverse città del mondo. L'iniziativa di occupare gli spazi del London City Airport era stata ampiamente annunciata dai dimostranti, che avevano affermato di voler "occupare pacificamente" lo scalo per tre giorni con l’obiettivo di paralizzarne l'attività. Le autorità aeroportuali hanno da parte loro precisato che decolli e atterraggi proseguono e che London City resta "pienamente operativo". Ma disagi non vengono esclusi e i passeggeri sono stati invitati a controllare lo stato dei voli. Nelle proteste dei giorni scorsi, la polizia ha arrestato a Londra oltre 1000 manifestanti di Extinction Rebellionper intralci al traffico e ai trasporti pubblici, in buona parte poi rilasciati come indagati a piede libero.