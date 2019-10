Londra, gli ambientalisti di Extinction Rebellion cercano di bloccare l'aeroporto

È un movimento ambientalista radicale e chiassoso: si chiama Extinction Rebellion e da qualche giorno ha preso di mira il City Airport di Londra per le sue manifestazioni di protesta. Decine di attivisti hanno cercato di occupare una parte dell’aeroporto londinese – il più vicino al centro urbano della capitale inglese – per provare a impedire o quantomeno a ritardare il decollo di alcuni voli.

Manifestazioni e proteste, decine di arresti

Hanno fatto il giro dei siti britannici le immagini delle manifestazioni di questo gruppo, da due settimane orami impegnato in dimostrazioni a favore del clima, per chiedere scelte fattive dei governi contro i cambiamenti climatici in modo meno pacifico dei “Friday for future” inaugurati dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Uno dei manifestanti è anche riuscito a salire a bordo di un aereo che stava per decollare, prima di essere arrestato dalla polizia. L’obiettivo dichiarato degli attivisti di Extinction Rebellion è di cercare di paralizzarne o almeno rallentare l’attività dell’aeroporto. Nei giorni scorsi erano stati arrestati circa 800 manifestanti, sempre a Londra, con l'accusa per aver intralciato il traffico stradale e i trasporti pubblici.