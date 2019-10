Cosparsi di sangue (finto) e stesi per terra davanti a Wall Street, a New York. Gli attivisti di Extinction Rebellion questa volta hanno scelto di scioccare l’opinione pubblica con una protesta inscenata ieri davanti al tempio della finanza mondiale.

La protesta ambientalista

Cosparsi di sangue finto si sono stesi a terra per simulare la morte degli abitanti del pianeta a causa dei cambiamenti climatici. Lo hanno fatto intorno all’iconica statua del “Charging Bull”, il toro di bronzo che simboleggia la potenza economica statunitense, a Wall Street. Hanno cantato, ballato e mostrato decine di cartelli contro il climate change. Come già successo per le pacifiche manifestazioni di Extinction Rebellion, le forze dell'ordine sono intervenute per arrestare alcuni dimostranti.

La battaglia di Extinction rebellion

L’organizzazione è nata in Gran Bretagna in difesa del clima e il suo nome parla da sé: secondo loro "ci troviamo nel mezzo di un'estinzione di massa che abbiamo provocato noi stessi". Il sit-in di Wall Street fa parte di una serie di proteste, in 60 città del mondo, tra le quali Berlino, Roma, Londra, Amsterdam e Canberra, in cui gli attivisti chiederanno ai governi di dichiarare lo stato di emergenza climatica. Tra le manifestazioni già avvenute c’è l’occupazione dello Smithfield Market di Londra contro il consumo di carne. Il movimento punta ad avviare "un'azione immediata" per fermare "la distruzione degli ecosistemi e della biodiversità", portando "allo zero netto le emissioni di gas serra entro il 2025". "Non potete guardare a noi o a Greta" si legge sulla loro pagina Facebook "Dovete guardare dentro voi stessi e ribellarvi".