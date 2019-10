Ancora notte di scontri in Catalogna dove da giorni si protesta per la condanna al carcere dei leader indipendentisti (I MOTIVI). A Barcellona i manifestanti hanno eretto barricate in strada, dato fuoco ad alcune auto e lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni (FOTO). Anna Punsi, giornalista della radio SER Catalunya, ha condiviso su Twitter un filmato in cui si vede un uomo che, preoccupato dalle fiamme che stavano raggiungendo l’edificio in cui vive, ha deciso di uscire in strada con il figlioletto neonato in braccio e di mettersi al sicuro.

La strada in fiamme

Il video - diffuso da Storyful - mostra la Carrer de Roger de Flor, una via nel centro di Barcellona, bloccata da una barricata in fiamme. Punsi ha riferito che l’uomo temeva che il fuoco potesse minacciare la sua abitazione. Nel filmato è visibilmente arrabbiato e indica il rogo ai fotografi e giornalisti presenti sul luogo.