Stephan Balliet, il 27enne neonazista tedesco che ieri ha ucciso due persone ferendone altre due in un attacco in diretta web contro la sinagoga di Halle, in Germania, aveva pianificato l’attentato almeno una settimana fa. Lo testimonierebbe - come ha svelato il gruppo Site su Twitter - il documento pdf con il suo manifesto antisemita pubblicato in Rete su alcuni siti di estrema destra. (IL VIDEO DEGLI SPARI -LE FOTO)

"Nel pdf immagini delle armi e delle munizioni usate"

"Il documento - scrive la giornalista di Site Rita Katz - mostra le immagini delle armi e delle munizioni che ha usato e fa riferimento al suo live streaming e afferma che 'hanno l'obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di anti-bianchi, meglio se ebrei'. Questo documento, che sembra essere stato creato una settimana fa, il 1° ottobre, fornisce ancora più indicazioni sulla pianificazione e preparazione che Stephan Balliet ha messo in campo per il suo attacco".

La dinamica della fuga

Intanto il quotidiano tedesco Bild ha ricostruito la dinamica della fuga dell’attentatore. Dopo l'attacco - avvenuto nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, verso le 12 del 9 ottobre - Balliet è fuggito in direzione sud-est con un'auto a noleggio con la quale era arrivato a Wiedersdorf, ha ferito un dipendente di un'officina, ha rubato un taxi ed è fuggito in direzione dell'autostrada A9. Su questa arteria ci sono stati "spari e un intervento della polizia", ma è solo dopo uno svincolo che immette nella strada B91 a nord di Zeltz che Balliet va a sbattere contro un camion presso un cantiere di lavori stradali e "dopo viene arrestato". Circa la sequenza dell'attacco, si conferma che il giovane ha provato ad irrompere nelle sinagoga, ha lanciato un ordigno al cimitero ebraico e poi ha ucciso una passante. In seguito ha attaccato il fast food di kebab uccidendo un uomo all’interno. Balliet avrebbe tentato il suicidio prima di venire arrestato. Il killer ha filmato la propria azione per 35 minuti e nel video, postato su un sito di videogame, lo si sente urlare prima di aprire il fuoco che "la radice di tutti i problemi sono gli ebrei".

Il padre: "Dava sempre la colpa agli altri"

Dava sempre la colpa agli altri, non aveva amici, stava spesso davanti al computer, era chiuso anche con i parenti più stretti e aveva avuto problemi di salute: così il padre descrive in un’intervista a Bild il figlio Balliet. "Non era mai in pace né con sé né col mondo, dava sempre la colpa agli altri", ha raccontato, per poi aggiungere: ”Il ragazzo era sempre online", rievocando che "si litigava sempre, la mia opinione non contava. Non riuscivo più a entrare in contatto con lui". Balliet è nato ad Eisleben, sempre in Sassonia-Anhalt, e abitava con sua madre a Helbra, a soli 14 chilometri da Halle, riferisce ancora Bild. I genitori si erano separati e il giovane si era diplomato, aveva studiato chimica per due semestri ma poi aveva dovuto interrompere per "una grave operazione allo stomaco”.

Il presidente tedesco Steinmeier oggi visita la sinagoga

Intanto, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier intende visitare oggi la sinagoga attaccata: lo scrive l'agenzia Dpa citando la presidenza e precisando che è prevista, fra l'altro, una conferenza stampa congiunta con il capo della Comunità ebraica tedesca, Josef Schuster. Steinmeier ieri, con implicito riferimento al nazismo e all'olocausto, aveva definito "inconcepibile" un simile attacco "in un Paese con questa storia" e aveva esortato a "mostrare solidarietà alle persone ebraiche di questo Paese".