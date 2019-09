La Corte Suprema britannica punisce Boris Johnson con una decisione che i media inglesi hanno già definito un " verdetto storico". È arrivata oggi la sentenza che ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento, ovvero la "prorogation" voluta dal primo ministro del partito Tory fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit.

Verdetto unanime

Sono stati accolti i ricorsi che avevano presentato gli oppositori del governo guidato da Boris Johnson. Il verdetto è stato raggiunto dopo una decisione presa all’unanimità da undici giudici. È stata così stabilita la non legalità della decisione del primo ministro di sospendere il parlamento. Una vittoria incassata dai pro-Remain, quando il tempo si fa sempre più stretto verso il rischio di una Brexit "no deal".

Corbin: "Dimissioni"

Dall'opposizione laburista arrivano subito le richiesete di dimissioni a Boris Johnson. Parla il leader Jeremy Corbin del congresso del Labour a Brighton: per lui dopo una sentenza che certifica "il disprezzo del Parlamento", il primo ministro deve ora "valutare la sua posizione".

Johnson "Buone ragioni per la sospensione"

Ma Boris Johnson dal canto suo non vede motivi per dimettersi, lo aveva annunciato ancor prima della sentenza: "Vediamo cosa i giudici decideranno, ma, come ho già detto, credo che le ragioni" addotte dal governo per sospendere i lavori della Camere per un periodo prolungato restino "davvero molto buone", aveva detto il premier Tory a margine dell'assemblea dell'Onu negli Stati Uniti. Johnson non ha inoltre escluso la possibilità di riproporre la proprogation con un nuovo atto, in forma diversa. E assicura che il Parlamento avrà "un sacco di tempo per valutare il deal" sulla Brexit che egli "spera di poter raggiungere" entro il Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre anche tornando a riunirsi il 14.