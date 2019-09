L'uragano Humberto è giunto alle Bermuda, colpendo le isole con raffiche di vento oltre i 200 km/h. Le forze dell'ordine dell'arcipelago atlantico hanno messo in guardia i residenti, invitandoli a non uscire in strada e a barricarsi in casa per il rischio di tornado.

Difese contro Humerto

Secondo i dati del Miami-based National Hurricane Center (NHC) mercoledì la tempesta era a occidente dell'arcipelago, a circa 1.000 km dagli Stati Uniti. L'uragano è stato classificato di categoria tre sulla scala Saffir-Simpson. Tutti i voli da Bermuda sono stati cancellati, mentre i residenti di Hamilton, la capitale, stanno proteggendo le proprie abitazioni con assi di legno e lamiere. Il coordinatore nazionale per i disastri, Steve Cosham, ha avvertito la popolazione circa il pericolo che la tempesta colpisca alberi ed edifici. La corrente elettrica è saltata: più di 27.000 abitazioni e negozi non hanno più energia.

Le altre contromisure

Le forze dell'ordine hanno annunciato l'interruzione del servizio ferroviario nazionale, oltre alla chiusura dell'aeroporto. È stato anche aperto un rifugio in un liceo, che può contenere cento persone. Le scuole sono state chiuse, mentre le ambulanze sono in allerta per ogni evenienza.

Tempeste: la stagione va veloce

Nelle ultime settimane sembra che la stagione degli uragani sia diventata più intensa. Le Bahamas si stanno ancora riprendendo dalla devastazione provocata dall'uragano Dorian, mentre i residui della depressione tropicale nota con il nome di Imelda, si stanno spostando verso l'interno, attraverso la zona costiera del Texas e la parte sud-orientale della Louisiana. Tuttavia la forza di Imelda si è ridotta a forti piogge e possibili, improvvise, inondazioni.