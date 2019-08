Hong Kong, nuove tensioni. Proteste in aeroporto: voli cancellati

Sale nuovamente la tensione a Hong Kong. Oggi i manifestanti hanno occupato l'aeroporto della città per un sit-a favore della democrazia. Lo scalo internazionale ha dovuto così deciso di cancellare tutti i voli previsti fino a domani mattina, come ha fatto sapere la Cathay Pacific, compagnia aerea di Hong Kong.

Un sit-in organizzato attraverso i social

La manifestazione è stata organizzata attraverso i social, dopo la diffusione di un video in cui alcuni agenti infiltrati nella marcia per la democrazia picchiano un manifestante nell'ennesimo weekend di protesta. L’invasione dell’aeroporto da parte di 5mila persone ha comportato dunque la cancellazione di tutti i voli in ingresso e in uscita. "A parte i voli di partenza per i quali sono state già completate le procedure di check-in e i voli in arrivo che sono già diretti a Hong Kong – hanno fatto sapere le autorità dell’aeroporto - tutti gli altri voli sono stati cancellati per il resto della giornata".

La manifestazione dei laser

Oltre a sit-in e scontri, sono state molte le manifestazioni pacifiche dei cittadini di Hong Kong negli ultimi giorni. Tra le diverse forme di protesta organizzate dai manifestanti nelle scorse settimane, c'è stato anche lo spettacolare laser show del 7 agosto. Centinaia di persone si sono riunite nel planetario del museo dello Spazio di Hong Kong per alzare in aria i loro puntatori di tutti i colori, in un magico gioco di luci. Un evento organizzato dopo l’arresto di Keith Fong, uno studente fermato proprio perché in possesso di puntatori laser, diventati ormai un nuovo simbolo della protesta.

Oltre due mesi di proteste

Vanno ormai avanti da due mesi le proteste dei cittadini di Hong Kong. Tutto è cominciato il 9 giugno scorso, con una manifestazione contro il disegno di legge sull'estradizione forzata, in cui si era parlato di un milione di manifestanti. La legge proposta dalla leader Carrie Lam, a capo dell’esecutivo di Hong Kong, avrebbe consentito al governo di estradare chi fosse sospettato di crimini gravi. Una legge che per l'opposizione rischiava di poter essere utilizzata soprattutto per fini politici nei confronti dei dissidenti, con richieste di estradizione che potevano arrivare direttamente dalla Cina, a cui Carrie Lam è ritenuta troppo vicina. Dunque le proteste, sfociate a una complessiva critica contro il governo in difesa dell'indipendenza e della democrazia. Nonostante la sospensione dell'iter di approvazione della legge che le ha innescate, fino a oggi le proteste non si sono mai interrotte, tra violenze e atti clamorosi, come l'occupazione del parlamento del primo luglio.