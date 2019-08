La madre di Patrick Crusius, il 21enne che lo scorso 3 agosto ha ucciso 22 persone in un centro commerciale nella città texana di El Paso (FOTO), si era rivolta alla polizia settimane prima della sparatoria: era preoccupata per il fatto che il figlio possedesse un fucile d’assalto. A rivelarlo, secondo la Cnn, sono stati gli avvocati della famiglia. La donna, stando al racconto dei legali, ha contattato la polizia di Allen, la città del Texas in cui risiede, e l’ufficio a cui è stata trasferita la sua “segnalazione” le avrebbe risposto che il figlio, alla sua età, poteva legalmente acquistare e detenere un'arma di quel tipo.

Proteste durante visita di Trump

Ieri, intanto, nelle città Usa in cui nel week-end ci sono state due sparatorie in meno di 13 ore - El Paso e Dayton, 31 morti in tutto - c’è stata la visita di Donald Trump. Il presidente, come previsto, è stato accolto da molte proteste: una parte degli americani, infatti, pensa che il tycoon sia in parte responsabile delle stragi con la sua retorica incendiaria. I democratici poi, in piena campagna elettorale per le presidenziali del 2020, lo accusano di aver alimentato dopo due anni alla guida del Paese razzismo e suprematismo bianco. La contestazione è stata dura soprattutto a El Paso, città texana al confine col Messico, dove il giovane killer ha preso di mira la comunità ispanica dopo aver parlando sui social di "invasione del Texas". Le stesse parole più volte usate dal Trump, che proprio di El Paso aveva fatto il centro della sua battaglia per costruite il muro, sfidando la volontà della popolazione locale. Si è riacceso, intanto, anche il dibattito sul possesso delle armi da fuoco.