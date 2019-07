La polizia russa ha arrestato il presunto assassino della influencer e modella di 24 anni, Ekaterina Karaglanova. Il cadavere della ragazza era stato trovato in una valigia nel suo appartamento a Mosca e sul corpo erano state trovate diverse ferite da arma bianca, di cui una alla gola.

Potrebbe essere stato un delitto passionale

A rendere noto l'arresto è stata la portavoce del ministero dell'Interno, Irina Volk, la quale ha riferito che l'uomo è stato interrogato. Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, il presunto killer è nato nel 1986 e sul caso è stato aperto un procedimento penale per omicidio. Le autorità non hanno diffuso le generalità del detenuto, né il possibile movente dell'efferato assassinio. Una delle piste seguite, però, è che possa essersi trattato di un delitto passionale.

La star di Instagram ritrovata morta in casa

Ekaterina Karaglanova studiava medicina ed era una star di Instagram, dove contava oltre 85mila followers. La giovane curava anche un blog di viaggi letto da migliaia di persone e pubblicava spesso su Instagram le foto delle sue vacanze in giro per l'Europa. A lanciare l'allarme sulla sua scomparsa era stata la famiglia della ragazza che da alcuni giorni non riusciva a contattarla. I genitori avevano quindi telefonato al padrone di casa e venerdì erano entrati con lui nell’appartamento. Secondo i primi dettagli forniti dalla polizia dopo il ritrovamento, le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso l'ex fidanzato che entrava nel condominio in cui viveva la ragazza e ne usciva dopo alcune ore. Non è però chiaro se l'uomo sia indagato o meno.