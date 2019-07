Il corpo senza vita di Ekaterina Karaglanova, una influencer 24enne russa star di Instagram, è stato trovato venerdì scorso in una valigia nell'appartamento che la ragazza aveva preso in affitto a Mosca. Sul cadavere erano presenti delle ferite da arma bianca, di cui una profonda alla gola. Secondo i media russi gli investigatori non escludono che il movente dell'assassinio sia di tipo passionale. La ragazza, che aveva oltre 85.000 follower sui social network, studiava medicina.

La ragazza avrebbe compiuto 25 anni proprio oggi. Secondo la polizia, le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso l'ex fidanzato che entrava nel condominio in cui viveva la ragazza e ne usciva dopo alcune ore. Non è però chiaro se l'uomo, che nel frattempo avrebbe lasciato la Russia, sia indagato o meno. Nell'appartamento gli agenti non hanno trovato né l'arma del delitto né segni di lotta.

L’allarme e il ritrovamento del cadavere

A far scattare l'allarme sono stati i familiari della vittima, che da alcuni giorni non riuscivano a contattare la ragazza. I genitori hanno quindi telefonato al padrone di casa e venerdì sono entrati assieme a lui nell’appartamento.

La ragazza curava un blog di viaggi

La giovane influencer curava un blog di viaggi letto da migliaia di persone e pubblicava spesso su Instagram le foto delle sue vacanze in vari posti d'Europa: Parigi, Milano, Venezia. Il suo ultimo post la ritrae a Corfù.