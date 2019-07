Un paio di scarpe Nike “Moon Shoe” del 1972 è stato venduto all'asta a New York per la cifra record di 437.500 dollari (circa 392mila euro). Si tratta di un modello rarissimo - il Waffle Racing Flat Moon - disegnato dal co-fondatore della Nike Bill Bowerman e prodotto a mano nel 1972 in soli 12 esemplari, pensati e realizzati per le qualificazioni delle Olimpiadi di quell’anno. Ad acquistarle è stato il collezionista canadese Miles Nadal, che ha pagato quasi il triplo della stima di 160.000 dollari che la casa d'aste Sotheby's aveva previsto.

Il precedente record delle scarpe di Michael Jordan

Le Waffle Racing Flat Moon, l'unico paio sui 12 prodotti che non era mai stato indossato, facevano parte di un lotto di 100 paia di scarpe da ginnastica e Nadal ha comprato anche le altre 99 per 850.000 dollari, spendendo quindi un totale di quasi 1,3 milioni di dollari. Il record precedente per un singolo paio di scarpe era di 190.373 dollari, pagato nel 2017 per delle Converse firmate da Michael Jordan e indossate nella finale di basket alle Olimpiadi del 1984.

L'asta di Sotheby's

Dall'11 al 23 luglio è stato possibile partecipare alla prima vendita all'asta della storia dedicata alle sneakers, organizzata da Sotheby’s di New York. Tra le scarpe in vendita, anche le Nike create ispirandosi al modello indossato da Michael J. Fox nella celebre pellicola cult degli anni '80 "Ritorno al futuro", valutate tra i 50 e i 70mila dollari (GUARDA LE FOTO).