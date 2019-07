Sotheby’s di New York ha annunciato la prima vendita all'asta della storia dedicata alle sneakers. Dall'11 al 23 luglio è possibile parteciparvi online o negli uffici della Grande Mela della casa d'aste. Tra le altre Sotheby's dovrebbe mettere in vendita anche le Nike create ispirandosi al modello indossato da Michael J. Fox nella celebre pellicola cult degli anni '80 "Ritorno al futuro", che sono valutate tra i 50 e i 70mila dollari.

Foto Sotheby's

Il pezzo più pregiato

Tra i modelli più desiderati dai collezionisti ci sono senza dubbio le prime scarpe da corsa fatte dalla Nike. Si tratta delle "Moon Shoe", pensate e realizzate per le Olimpiadi del 1972. Al mondo ne esistono appena 12 paia. Tutte sono state assemblate a mano e hanno un valore, secondo le stime degli esperti, che si aggira tra i 110 e i 160mila dollari. Ma non solo i modelli Nike saranno protagonisti nel corso dell'asta che si chiuderà il 23 luglio, visto che saranno battuti anche pezzi Adidas e Air Jordan. L'asta è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Sotheby's e Stadium Goods, negozio dedicato alle sneakers e fondato nel 2015. La sua fama si deve, in particolare, all'iniziativa "Trophy Case", che mette a disposizione dei clienti modelli molto rari e difficilmente reperibili altrove.

Foto Sotheby's

Le scarpe di "Ritorno al futuro"

Tra le altre punte di diamante dell'asta ci sono anche due paia di sneakers Nike Mag, rispettivamente del 2011 e del 2016, ispirate al secondo capitolo della celebre saga cult degli anni '80 "Ritorno al futuro". Entrambe le copie facevano parte di versioni limitate inizialmente vendute a scopo benefico per la fondazione di Michael J. Fox, finalizzata al finanziamento della ricerca sul Parkinson. Il paio di Nike Mag del 2011 è una delle 1.500 paia prodotte. Ancor più raro è il modello del 2016: uno dei soli 89 esemplari prodotti.