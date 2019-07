Il 20 luglio tutto il mondo celebrerà lo sbarco dell'Uomo sulla Luna. C'è chi lo farà riguardando le immagini d'epoca, chi rimanendo con il naso all'insù ad ammirare il nostro satellite naturale insieme ad esperti astronomi: per celebrare questa storica ricorrenza sono tantissimi gli eventi in Italia e nel mondo.

Gli eventi della Nasa

Oltre alla riapertura del centro di controllo della missione Apollo 11, la Nasa ha organizzato eventi in diversi luoghi degli Stati Uniti per celebrare l'anniversario dell'allunaggio. Ad esempio, allo Space Center di Houston, sarà possibile visitare la mostra "Discover Apollo Art: 50 Year Retrospective". Il 20 luglio cisarà il concerto dei Walk the Moon e Philip Phillips. Al Virginia Air and Space Center Official Visitor Center di Langley, Hampton, Virginia, si terrà invece la mostra "Be the Astronaut".

Milano

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano sarà in prima linea per celebrare i 50 anni dall'allunaggio. Tra gli eventi in programma, il 18 luglio sarà proiettato il documentario "Moon". Nel giorno dell'anniversario, il museo propone visite e attività a tema lunare, oltre a laboratori interattivi e visite guidate speciali nell'Area Spazio.

Torino

Un fitto calendario di eventi celebrerà l'allunaggio a Torino. Il 20 luglio, al culmine della settimana di celebrazioni, il Planetario inaugurerà "Ha toccato!", il nuovo Exhibit Moon Explorer, una postazione museale interattiva dotata di un simulatore che permette l'esplorazione della superficie lunare. Inoltre, a partire dalle 21, ci sarà anche una maratona lunare, con tutti i video dell'impresa che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori il 20 luglio 1969.

Padova

Sabato 20 luglio, al Castello Carrarese di Padova, la compagnia Teatro Boxer porterà in scena il primo racconto teatrale di fantascienza di questo secolo, "2069: oltre la Luna (Apollo 550)" di Andrea Pennacchi e Rossella Spiga. La produzione è a cura del Teatro Boxer e dell’Inaf di Padova.

Bologna

Sabato 20 luglio, nell'ambito delle iniziative dedicate allo sbarco sulla Luna, si terranno le proiezioni della rassegna "Sotto le stelle del cinema". In occasione dell'allunaggio verrà propriettato in Piazza Maggiore il film "Interstellar". La proiezione sarà preceduta da una presentazione dell'Inaf e del progetto "Destinazione Luna" in collaborazione tra Inaf Oas e la Cineteca di Bologna. Sempre a Bologna, nell’ambito della rassegna cinematografica CineCasalone, verrà proposto un ciclo di film e documentari a tema.

Roma

È noto a tutti che gli eroi dell'allunaggio sono tre: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Quest'ultimo è nato a Roma il 31 ottobre 1930. Proprio per onorare i natali del pilota del modulo di comando dell'Apollo 11, il 20 luglio gli sarà dedicato un evento speciale. All'Isola del Cinema verrà proiettata una video installazione, che durerà fino all'alba con riprese messe a disposizione dall'Istituto Luce. Dall'atterraggio sulla Luna alla storica visita di Collins a Roma, le immagini alterneranno frasi e citazioni dei protagonisti dell'allunaggio, oltre a poesie e canzoni dedicate alla Luna. Anche il Fab Lab dello Spazio Chirale alla Garbatella celebrerà i 50 anni dallo sbarco sul satellite, con una mostra in cui saranno esposte tutte le tecnologie dell'era Apollo. Si potrà giocare in prima persona l'Apollo Guidance Computer e vedere in funzione le Ram magnetiche e i nuclei di ferrite. Si potranno anche sperimentare le tecniche fotografiche dell'epoca, toccando con mano una fotocamera Hasselblad 500C, come quella usata dagli astronauti del tempo. Appuntamento il 20 luglio dalle 17 alle 20.

Napoli

Dal 25 giugno al 30 settembre sarà possibile visitare la mostra "Guarda che Luna!" a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’Osservatorio astronomico dell'Inaf di Capodimonte (Oacn). L'esposizione è allestita presso la Sala Esposizioni della Biblioteca Nazionale di Napoli, a piazza Plebiscito, con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, del Comune di Napoli, di Inaf20, Iau100 e Sisfa.

Palermo

Nella cornice del Parco di Villa Filippina, il 20 luglio si terrà l'evento "Palermo sulla Luna, 50 anni dopo". Sarà una grande serata gratuita, che prevede una piccola cittadella dedicata alla Luna. Si terranno i seminari di Giovanni Peres dell'Università di Palermo su "La corsa alla Luna, risvolti umani e aspetti tecnologici". Poi Antonio Maggio dell'Inaf di Palermo e Barbara Truden della Science & Joy srl interverranno sul tema "Che fai tu, Luna, in ciel? Interpretazioni artistiche e scientifiche". Dietro di loro, video e immagini della Luna scorreranno su un ledwall e Marcello Barrale del Planetario di Palermo modererà gli interventi. All’interno del Planetario verrà proiettato il film documentario "Tribute to Apollo 11 Mission". L’Inaf-Osservatorio astronomico di Palermo allestirà delle postazioni per la realtà virtuale con Oculus Rift, che permetteranno di rivivere l'esplorazione del paesaggio lunare.