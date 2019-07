La Ryanair ha deciso di cambiare nome al Boeing 737 Max, il modello del colosso aerospaziale Usa coinvolto recentemente in due diversi incidenti aerei avvenuti in Indonesia ed Etiopia. Due sciagure che sono costate la vita a 346 persone. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian, la compagnia low cost - che ha ordinato 135 di questi velivoli - ha ribattezzato l'aereo '737 8200' (LE SCUSE DI BOEING ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME).

Si chiameranno "737 8200"

Anche se al momento la notizia non è stata confermata da Ryanair, il quotidiano britannico scrive che un Boeing 737 Max nuovo di zecca destinato alla compagnia irlandese è stato fotografato davanti agli hangar della Boeing e pare che dalle immagini sia emerso che la parola 'Max' è stata sostituita con il numero '8200' nella scritta stampata sotto i finestrini della cabina di pilotaggio.

Boeing 737 Max ancora a terra

Intanto, però, il "737 Max" continua a non volare a livello globale mentre la Boeing cerca di convincere le autorità che i cambiamenti apportati al software del velivolo sono sufficienti a garantirne la sicurezza. Ma questo stop prolungato è destinato a far sentire il suo peso sulle attività delle compagnie che contavano proprio sul '737 Max' per rinnovare o espandere le proprie flotte. E fra queste c’è la stessa Ryanair, che prevede adesso di chiudere le proprie basi in alcuni aeroporti con un conseguente minore tasso di crescita (dal 7% al 3%) atteso per l'estate 2020.