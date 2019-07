Germania, Merkel trema di nuovo: terza volta in meno di un mese

Un nuovo tremore ha colto Angela Merkel. La cancelliera tedesca è stata scossa da un lungo tremito durante la parata degli onori militari nel cortile della cancelleria a Berlino. Mentre assisteva all'esecuzione degli inni nazionali al fianco del primo ministro finlandese Antti Rinne, Merkel ha iniziato a tremare: è la terza volta in poche settimane.

Un lungo tremore

Le emittenti tedesche hanno ripreso chiaramente la Merkel, in piedi accanto al primo ministro finlandese, mentre era scossa da un forte tremore, dalla testa ai piedi, con i pugni stretti e il volto contratto. Nonostante sia già il terzo episodio in poco tempo, non è stata ancora fornita una spiegazione ufficiale dell'accaduto.

I precedenti

Il primo tremore in pubblico era avvenuto il 18 giugno in occasione della visita del presidente ucraino, Volodymyr Zelenskij. Mentre si trovavano all'aperto, le telecamere hanno ripreso Merkel mentre oscillava violentemente per circa 30 secondi e lottava per restare in piedi, con le mani giunte al petto. In seguito la cancelliera aveva spiegato che si era trattata di una conseguenza legata alla disidratazione. "Ho bevuto tre bicchieri e adesso sto bene", spiegò. Il secondo episodio risale al 27 giugno, in occasione dell'incontro con il presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier. In seguito al lungo tremore, il portavoce della Merkel si limitò a confermare l'agenda della cancelliera a chi gli chiese se avrebbe cancellato la sua partecipazione al G20 di Osaka.

Le ipotesi sulle cause



Dopo l'accaduto al fianco di Steinmeier, sono in molti ad essersi interrogati sullo stato di salute di Angela Merkel. Secondo alcune ipotesi, potrebbe trattarsi dell'effetto collaterale di cure farmacologiche antidepressive, ma dallo staff di Merkel non è arrivata nessuna conferma in questo senso.