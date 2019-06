Boeing 737 Max, scoperto un nuovo difetto nel software di bordo

Un nuovo difetto sarebbe stato rinvenuto nel Boeing 737 Max. A riscontrarlo, secondo quanto riporta la Cnn, sono state le autorità americane. Questo ulteriore problema potrebbe ritardare il ritorno all'operatività del velivolo, lasciato a terra dopo i due incidenti della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines.

A lavoro sul nuovo difetto

Boeing ha assicurato di essersi messa già a lavoro sul nuovo difetto riscontrato nel software dei 737 Max, come richiesto peraltro dall'agenzia federale Usa Faa (Federal Aviation Administration). A renderlo noto è stato proprio il colosso americano dell'aviazione. Da metà marzo, in seguito a due devastanti incidenti nei quali hanno perso la vita 346 persone, i 737 Max sono a terra e questo ulteriore problema potrebbe ritardare ancora il ritorno all'operatività. Boeing ha fatto sapere, inoltre, che non presenterà l'istanza di certificazione per i 737 Max fino a quando non saranno sicuri. Nel frattempo, il nuovo difetto ha avuto ripercussioni in borsa: i titoli della società hanno fatto registrare un calo dello 0,7% nelle contrattazioni after-hours.

Il problema di stabilizzazione

Il difetto ai Boeing 737 Max sarebbe emerso durante i test di simulazione e riguarderebbe la possibilità di riprendere il controllo dell'aereo nel caso il sistema di guida automatico lo spinga verso il basso. Già i rapporti sugli incidenti di Lion Air e Ethiopian Airlines hanno mostrato che il nuovo sistema di stabilizzazione ha spinto entrambi gli aerei in picchiate ripide dalle quali i piloti non potevano riprendersi. Nei test sui simulatori condotti dai piloti del governo americano, è emerso un guasto al microprocessore del software di bordo capace di spingere il muso dell'aereo verso il suolo. Non è ancora chiaro se questo difetto abbia avuto un ruolo anche in entrambi gli incidenti. Quello che, invece, è stato evidenziato dai test, secondo le fonti citate da Cnn, è che "è stato difficile per i piloti collaudatori recuperare in pochi secondi. E se non riesci a recuperare in pochi secondi, è un rischio irragionevole".