È morto l’ex presidente egiziano Mohamed Morsi. Il leader dei Fratelli Musulmani, ha avuto un infarto al termine di un’udienza del processo nel quale è indagato per spionaggio. Morsi è collassato in aula. A riferirlo la tv di Stato egiziana.



Presidente per poco più di un anno dopo la caduta di Mubarak

Morsi, esponente della Fratellanza musulmana, era stato presidente dal giugno 2012 al luglio 2013, nelle prime elezioni svolte dopo la caduta dell'ultra-trentennale autocrate Hosni Mubarak, ma poi era stato deposto da una rivoluzione popolar-militare guidata dall'attuale capo di Stato Abdel Fattah al-Sisi. Da allora Morsi era stato in carcere e sottoposto di diversi processi, subendo varie condanne.

I processi contro Morsi

Nel settembre 2017 l’ex presidente Morsi era stato condannato a scontare 25 anni in carcere - la pena massima prevista dall’ordinamento egiziano - in aggiunta ai 20 già previsti dalla condanna in primo grado del 2015 nel processo per la morte di alcuni manifestanti durante una protesta. Coinvolto in diversi procedimenti per molteplici accuse, Morsi era già stato condannato all'ergastolo per aver complottato con le organizzazioni Hamas e Hezbollah. Condanna poi annullata dalla Cassazione e processo da ripetere. In un altro processo, l'ex presidente era stato inoltre condannato a morte per gli incidenti avvenuti durante l'evasione di massa dal carcere di Wadi el Natrun. Anche questa condanna è stata in seguito annullata dalla Cassazione.