Trump a Russia, Siria e Iran: “Fermare bombardamenti a Idlib”

Il presidente statunitense Donald Trump (TUTTE LE SUE FOTO) ha chiesto a Russia, Siria e Iran di fermare il bombardamento della provincia siriana di Idlib: “Sento voce che la Russia, la Siria e, in misura minore, l'Iran, stanno bombardando la provincia di Idlib in Siria e stanno uccidendo indiscriminatamente civili innocenti. Il mondo sta guardando questa macelleria. Qual è lo scopo, che cosa si pensa di ottenere? Stop!”, ha scritto in un tweet il presidente Usa. Intanto, nuova defezione nell’amministrazione americana: Kevin Hassett, presidente del consiglio economico della Casa Bianca, lascerà "a breve” l’incarico e sarà rimpiazzato appena il tycoon tornerà negli States . Il presidente non ha fornito alcuna spiegazione per questa ennesima partenza di alto livello ma ha ringraziato il "vero amico" per il suo "grande lavoro”.

Trump e Melania partiti per visita in Gran Bretagna

Oggi Donald Trump e la first lady Melania sono partiti a bordo dell'Air One dalla base di Andrews, Maryland, per la attesa visita di Stato di tre giorni in Gran Bretagna. Al viaggio prendono parte tutti i quattro figli adulti del presidente, con le rispettive mogli, ma su un aereo diverso. Il volo sarà di circa otto ore. A bordo dell’Air Force One Trump ha detto: “Penso che ci sia una opportunità per un grandissimo accordo commerciale (con la Gb ndr.) ad un certo punto in un futuro prossimo, e vedremo come funzionerà" (IL PROGRAMMA DELLA VISITA IN GB)

“Sindaco Londra? Gemello de Blasio ma più basso”

A chi gli chiedeva se volesse incontrare il sindaco di Londra Sadiq Khan, Trump ha risposto: “No, non lo apprezzo molto. Penso che sia il gemello di de Blasio (il sindaco di New York, ndr), tranne per il fatto che è più basso”. In passato Khan aveva paragonato il linguaggio di Trump a quello di un fascista del XX secolo.