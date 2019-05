Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, si recherà in visita di Stato in Gran Bretagna dal 3 al 5 giugno. Il programma prevede che a dare il benvenuto alla coppia presidenziale sarà la regina Elisabetta insieme al figlio Carlo e alla consorte, Camilla, la duchessa di Cornovaglia. A differenza delle visita del 2018, all’incontro parteciperà anche il principe del Galles, che per questa occasione sembra aver messo da parte le divergenze di vedute sul cambiamento climatico, che gli avevano impedito di incontrare il presidente statunitense lo scorso anno. Una volta atterrato su suolo britannico, Trump riceverà un benvenuto cerimoniale nei giardini di Buckingham Palace e in seguito passera in rassegna la Guardia d'onore britannica insieme al principe Carlo. Ecco nello specifico gli incontri e gli appuntamenti previsti.

A pranzo con la regina Elisabetta

Durante la prima giornata, il presidente statunitense sarà ospite a pranzo della regina Elisabetta II, che avrà modo di mostrare ai coniugi Trump la collezione d'arte del palazzo che comprende anche cimeli legati alla storia degli Stati Uniti. Nel pomeriggio sarà il turno di Carlo fare gli onori di casa. Il principe, infatti, incontrerà i due inquilini della Casa Bianca per un tè. La giornata si chiuderà con un banchetto in onore del presidente, al termine del quale sia la regina che Trump terranno un discorso. Gli incontri ufficiali con la famiglia reale continueranno anche il giorno dopo quando Trump ospiterà a cena il principe Carlo e la moglie nella residenza dell'ambasciatore a Londra. Nonostante siano stati diversi i presidenti statunitensi a recarsi in Gran Bretagna, quella dei prossimi giorni è solo la terza visita di Stato di un inquilino della Casa Bianca durante il regno di Elisabetta. Prima di lui la regina ha accolto George W. Bush nel novembre del 2003 e Barack Obama nel maggio del 2011.

L'incontro con la premier Theresa May

Martedì 4 giugno, Trump incontrerà anche la premier dimissionaria Theresa May per una colazione di lavoro a Palazzo St James, per poi trasferirsi a Downing Street. Dopo il colloquio è probabile che i due terranno una conferenza stampa congiunta. Nei giorni scorsi il presidente statunitense si è detto "dispiaciuto" per le dimissioni della May: "È una brava donna e ha lavorato molto duro".

La commemorazione del D-Day

La visita di Stato in Gran Bretagna si chiuderà il 5 giugno con la cerimonia di commemorazione del 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia, che si terrà a Portsmouth, nell’Inghilterra meridionale, a cui parteciperà anche la regina Elisabetta. Il giorno successivo Trump si recherà in Francia, dove insieme al presidente Macron ricorderà il D-Day anche all’interno del cimitero americano in Normandia di Colleville-sur-Mer.

Visita blindata

In occasione della visita di Stato, Scotland Yard sta mettendo a punto un maxi dispositivo di sicurezza per blindare tutti gli appuntamenti ai quali parteciperà il presidente Trump. Le misure, già sperimentate per la visita dell'anno scorso, prevedono la mobilitazione di circa 10mila agenti che avranno il compito anche di controllare le diverse manifestazioni di protesta previste in quei giorni. Tra questa la più importante, denominata "Uniti contro Trump", è in programma il 4 giugno nella piazza di Trafalgar Square a Londra.