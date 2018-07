Donald Trump e la Regina, momento di imbarazzo durante incontro. VIDEO

Piccolo momento di imbarazzo per Donald Trump durante l'esordio della sua visita ufficiale al castello di Windsor, dove ha incotrato la regina Elisabetta in compagnia della first lady Melania. Prima di concedersi un tè, il protocollo prevedeva che il presidente Usa e la monarca britannica passassero insieme in rassegna la guardia d'onore della regina, accompagnati dalle note dell'inno americano. È proprio in questo frangente che Trump è caduto nella temuta trappola del protocollo reale, facendo un errore che la regina Elisabetta ha risolto con tipico aplomb britannico: il presidente non è riuscito infatti a trovare la sua posizione al momento di scorrere in rassegna la guarda d'onore, ma è stato aiutato dalla sovrana.

Conclusa la visita in Gran Bretagna

Nonostante la partenza infelice, il successivo tè della coppia presidenziale con la regina deve essere trascorso piacevolmente, dato che è durato 17 minuti in più dei 40 previsti dalla tabella di marcia. La visita dei Trump nel Regno Unito si è conclusa con questo incontro. Nel tardo pomeriggio Melania e Donald hanno preso un volo per Glasgow, per poi trasferirsi nel Trump Turnberry Golf Resort di proprietà dello stesso presidente americano, dove si concederanno un weekend di riposo lontano dagli eventi pubblici. Lunedì il viaggio europeo di Trump farà tappa a Helsinki, in Finlandia, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin.