Elezioni europee, Irlanda e Repubblica Ceca al voto

Dopo Olanda e Regno Unito che hanno aperto per primi le urne delle elezioni europee nella giornata di giovedì 23 maggio, oggi è il turno di Irlanda e Repubblica Ceca (LO SPECIALE EUROPEE - IL QUIZ SULLE EUROPEE - LE FOTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE).

Il voto in Irlanda

Il voto in Irlanda è strettamente legato alla questione Brexit. Con l’uscita del Regno Unito dall’Ue, Dublino vedrà aumentare i seggi all’Europarlamento da 11 a 13. Ma prima del divorzio definitivo fra Londra e l’Unione europea quei due posti resteranno in sospeso. Sono 59 i candidati in Irlanda e tre le circoscrizioni dalle quali verranno fuori gli 11 deputati europei: Dublino, Nord Ovest e Sud. Populisti o europeisti? Il dilemma del Vecchio Continente risuona anche in Irlanda. Secondo le stime di Euractiv il Fine Gael, partito di orientamento conservatore e liberale che guida il governo irlandese, otterrebbe il 30 per cento e 4 deputati al Parlamento europeo, un segno incoraggiante di ripresa dopo che alle elezioni generali del 2016 aveva perso oltre venti seggi ottenendo solo il 25 per cento. Il Fianna Fáil, altro partito conservatore ma storicamente rivale del Fine Gael, è dato al 24 per cento e dovrebbe ottenere 3 seggi. Il Sinn Féin, partito nazionalista di sinistra, è attorno al 20 per cento dei voti e dovrebbe aggiudicarsi al massimo 3 seggi.

Il voto in Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca corrono 39 partiti, movimenti e coalizioni con 842 candidati. Praga elegge 21 eurodeputati. Secondo un sondaggio dell’agenzia Median, il favorito alle prossime elezioni europee è il movimento populista Ano (Azione del cittadino scontento) del premier Andrej Babis, seguito dai Pirati e dai Civici democratici (Ods), il tradizionale partito di centro destra. Il risultato, spiegano i sondaggisti, dipenderà dall'affluenza alle urne: se fosse bassa se ne avvantaggerebbero i partiti dell'opposizione. Si prevede una partecipazione del 27%, ma nelle ultime elezioni europee nel 2014 solo il 18,2% è andato a votare. Il movimento populista potrebbe ottenere tra il 22 e il 25% dei voti, i Pirati circa il 14% e i Civici democratici tra il 13 e il 14% dei voti. Con gli estremisti euroscettici della Libertà e democrazia diretta (Spd) di Tomio Okamura simpatizza circa il 10% dei cechi. Attorno al 10% potrebbero conquistare gli europeisti del Top 09, mentre la percentuale prevista per i comunisti (Kscm) e i democratici sociali (Cssd) è tra il 5 ed il 6%. Potrebbero avere chance anche soggetti non parlamentari, grazie alla buona reputazione dei loro leader e attuali eurodeputati Pavel Telicka alla testa del movimento Hlas (Voce), o Jaromir Stetina, il leader dell'Europa insieme.