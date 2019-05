Salvini chiude nel Piacentino: sentito troppi insulti

"Sono contento di quello che abbiamo fatto al governo con gli amici dei 5 Stelle in questi undici mesi, e se tornassi indietro rifarei la stessa scelta. Ma nelle ultime settimane ho sentito qualche insulto di troppo. Io conto che da lunedì tornino tutti ad essere più educati, rispettosi e costruttivi. E mi attendo che tornino a dire dei sì, per non bloccare l'Italia". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a Castel San Giovanni (Piacenza) per la conclusione della compagna elettorale leghista in vista delle elezioni europee. Il leader della Lega è salito sul palco, mentre fuori si è tenuta una contestazione dei sindacati autonomi, associazioni e centri sociali, senza problemi di ordine pubblico. Dopo aver salutato i presenti dicendo "ho scelto di chiudere qui perché mi sento a casa", Salvini ha ripercorso le principali tematiche di politica italiana e europea. "Come saranno i numeri dopo le elezioni? Non lo so, non sono bravo nei pronostici. Ma posso solo dire - ha ribadito - che la Lega sarà il primo partito in Italia, e così cambieremo l'Europa".