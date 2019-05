Elezioni europee: Regno Unito e Olanda al voto

Urne aperte nel Regno Unito e in Olanda per le elezioni europee: sono questi i primi Paesi dell'Ue ad andare al voto per il rinnovo dell'Europarlamento (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) In Gran Bretagna, stando ai sondaggi, il vincitore annunciato con il 30-40% dei consensi è il neonato Brexit Party di Nigel Farage, già trionfatore delle elezioni europee del 2014, quando era alla guida dell'Ukip. In base alle previsioni che arrivano da Londra, l’altro partito, all'opposto dello spettro politico, che dovrebbe ottenere un buon risultato sono i Liberal democratici di Vince Cable, oppositori della Brexit e a favore di un secondo referendum. In Olanda, dalle urne dovrebbero uscire vincitori la destra populista del Forum per la Democrazia (FvD) e i liberal conservatori del Vvd del premier Mark Rutte. I risultati saranno resi noti domenica sera, quando si saranno concluse le operazioni di voto in tutta l'Unione. (IL QUIZ - LO SPECIALE SULLE EUROPEE - GLI SPECIALI SULLE ELEZIONI IN ITALIA)

L’appello di Corbyn: "Regno Unito a un bivio"

"L'estrema destra avanza", il Regno Unito è a un "bivio", "Ciò che facciamo adesso avrà conseguenze sul futuro". È l'appello lanciato in un videomessaggio dal leader dell'opposizione laburista nel Regno Unito, Jeremy Corbyn, nella giornata elettorale in Gran Bretagna che apre il voto per il rinnovo del parlamento europeo. Sono 73 i parlamentari europei che i britannici si apprestano a scegliere, verranno eletti in nove circoscrizioni in Inghilterra e una in Scozia, una in Galles e una in Irlanda del Nord. I seggi aperti dalle 7 ora locale (le 8 in Italia) e chiuderanno alle 22 ora locale (le 23 in Italia).

Caos in Uk, si dimette la ministra Leadsom. May in bilico

Intanto, proprio alla vigilia delle Europee (alle quali il Regno Unito non avrebbe neppure dovuto partecipare tre anni dopo il referendum che sulla carta - nel giugno 2016 – aveva sancito l’uscita dall’Ue), la ministra per i Rapporti con il Parlamento (Leader of the House), Andrea Leadsom, figura di spicco fra i componenti brexiteer del governo Tory, ha annunciato le dimissioni in polemica con le concessioni fatte dalla premier Theresa May alle opposizioni nel testo della legge d'attuazione della Brexit. Anche a causa della mossa di Andrea Leadsom, si fanno sempre più insistenti le voci sulle dimissioni di Theresa May: una scelta che, secondo i media britannici e fonti di Downing Street, potrebbe arrivare già venerdì o sabato.

Il voto negli altri Paesi membri dell'Ue

Da oggi, 23 maggio, fino a domenica, oltre 400 milioni di cittadini europei sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento comunitario. Dei 28 Paesi membri, Olanda e Regno Unito sono i primi a votare. Venerdì 24 maggio tocca all’Irlanda, mentre nel resto delle nazioni le urne saranno aperte nel weekend:

Sabato 25 maggio

A votare sabato saranno Lettonia, Malta, Repubblica Ceca e Slovacchia

Domenica 26 maggio

Domenica, invece, è il turno di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

