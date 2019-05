Elezioni Europee 2019, l’appello di Conchita Wurst: “Andate a votare”

“Vi raccomando di votare alle elezioni europee perché in questo modo noi influenziamo la direzione verso cui stiamo andando con l’Unione Europea”. A dirlo, in un video pubblicato sulle pagine ufficiali del Parlamento Europeo, è la star austriaca Conchita Wurst, nome d’arte di Tom Neuwirth. La cantante-drag queen è divenuta celebre a livello internazionale nel 2014, dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest a Copenaghen. “Penso che questa sarà l’elezione europea più importante della nostra vita. Quindi, andate a votare”, è il suo appello per il voto (LO SPECIALE - IL QUIZ).

Gli altri vip che hanno invitato a votare

Conchita, che è stata ospite alla finale dell’edizione 2019 dell’Eurovision, non è l’unica star europea ad aver invitato tutti i cittadini a recarsi alle urne. Sul sito dell’Europarlamento, sono indicate le varie attività che i vip hanno intrapreso in questa direzione. Tra questi, ci sono diverse star dei social e di YouTube come lo spagnolo Jaime Altozano, la tedesca Diana Zurloewen e la modella Xenia Adonts. In Italia, si segnala la rapper Myss Keta, oltre all’accordo siglato dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani con Jonas Baer-Hoffmann, presidente della FIFPro Division Europe, per mobilitare gli elettori ad andare a votare.