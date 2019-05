L'Onu all'Italia: “Dl sicurezza bis viola i diritti umani”

L'Onu ha chiesto al governo italiano di respingere il decreto sicurezza bis (COSA PREVEDE) in quando, a suo giudizio, "è potenzialmente in grado di compromettere i diritti umani dei migranti, inclusi richiedenti asilo e le vittime o potenziali vittime di detenzione arbitraria, tortura, traffico di esseri umani e altre gravi violazioni dei diritti umani".

La lettera delle Nazioni Unite

L'allarme delle Nazioni Unite è stato espresso in una lettera inviata, in data 15 maggio, dall'Alto commissariato per i diritti umani, nella persona del capo delle procedure speciali Beatriz Balbin, all'ambasciatore presso l'Onu a Ginevra Gian Lorenzo Cornado, con la preghiera di trasmetterla al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. Si precisa inoltre che una copia della missiva è stata recapitata "per conoscenza" anche al governo libico e all'Unione Europea. La lettera riporta una lunga nota congiunta di sei esperti dell'Ohchr sui diritti umani dei migranti, il traffico di persone, tortura, razzismo e xenofobia, stilata in base ad "informazioni ricevute" riguardo alle ultime norme emanate dal ministero degli Interni e in particolare alla "Direttiva per la coordinazione unificata delle attività di sorveglianza dei confini marittimi e per il contrasto all'immigrazione illegale in base all'articolo 11 del decreto legislativo 286/1998" emanata il 18 marzo scorso dal ministro Matteo Salvini.

Dodici pagine di osservazioni

"La direttiva, che chiama le autorità marittime militari e civili italiane ad impedire alle navi private che effettuino interventi di salvataggio in acque internazionali, in particolare a nord della Libia dall'accedere alle acque territoriali italiane e ai suoi porti" rischia secondo gli esperti di violare i diritti umani dei migranti. In 12 fitte pagine di osservazioni si ripercorrono le iniziative messe in atto negli ultimi mesi dal Viminale per contrastare gli arrivi di migranti, con esplicito riferimento anche alla situazione in Libia e alle vicende delle navi delle ong a cui sono stati chiusi i porti e si elencano le norme internazionali che queste iniziative potrebbero avere violato. Si chiedono chiarimenti puntuali su una serie di punti e che "in attesa di risposta" "siano prese tutte le necessarie misure ad interim per fermare le violazioni e prevenire la loro reiterazione". "Nel caso che apposite inchieste rivelino la fondatezza dei sospetti" l'Agenzia dell'Onu chiede infine che i responsabili "rispondano delle proprie azioni".

Farnesina: lettera Onu trasmessa a ministero Interni

Il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero ha confermato di aver ricevuto dalla Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra una lettera con richieste di chiarimenti e "rilievi di preoccupazione con riguardo alla bozza del cosiddetto "decreto sicurezza bis non ancora discusso dal Consiglio dei Ministri. La lettera è stata trasmessa anche al Ministero dell'Interno e, naturalmente, riceverà da parte del Governo la dovuta attenzione, in coerenza con il tradizionale rispetto degli impegni internazionali e dell'assoluta tutela dei diritti umani".

