Migranti, Sea Watch sequestrata dalla Gdf. Viminale: nave fuorilegge

La Sea Watch è stata sequestrata. E' "una nave fuorilegge", la "magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco". Questo quanto dicono fonti del Viminale, sottolineando che il ministro Salvini "si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo". L’imbarcazione della ong Mediterranea, intanto, è ancorata a un miglio dalla costa. A bordo ci sono ancora 47 migranti, dopo che in 18 tra bambini e i loro genitori erano già stati sbarcati. I volontari a bordo chiedono di poter attraccare per "ragioni umanitarie". Il ministro dell'Interno: col piffero che sbarcano. Il leader M5s: prima garanzie su accoglienza Ue. LO SPECIALE MIGRANTI).

"Nave fuorilegge"

"Su disposizione dell'autorità giudiziaria - sottolineano fonti del Viminale - personale della Guardia di Finanza e della Capitaneria sta per salire a bordo della SeaWatch3 con l'intenzione di procedere al sequestro della nave. La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge. Il ministro dell'Interno si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise sui presunti scafisti presenti a bordo".

Dl sicurezza

"Resta un tema fondamentale: la difesa dei confini nazionali e l'ingresso in Italia di un gruppo di sconosciuti dev'essere una decisione dalla politica (espressione della volontà popolare) o di magistrati e ong straniere? La vicenda SeaWatch3 conferma una volta di più l'urgenza di approvare il Decreto Sicurezza Bis già nel Consiglio dei ministri di domani, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro".

L’Onu scrive all’Italia per il decreto sicurezza bis

Su Roma, intanto, preme l'Onu, con l'Alto commissariato per i diritti umani che ha scritto una lettera all'Italia in cui critica le direttive emanate dal ministero dell’Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani e chiede di interrompere l'iter del decreto sicurezza bis perché "viola i diritti dei migranti" (COSA PREVEDE IL DECRETO). Ma la risposta da fonti del Ministero di Salvini non si è fatta attendere: "È singolare che l'Alto Commissariato per i Diritti Umani non si fosse mai accorto che la multa per chi favorisce l'ingresso non autorizzato di immigrati fosse già presente da tempo nell'ordinamento italiano: il Decreto Sicurezza Bis aggiorna la norma". Tra tante fonti di tensione che scuotono il governo, su questo punto Salvini e Di Maio si trovano d'accordo: entrambi hanno criticato la lettera Onu.

