Una ''soluzione militare non è quello di cui la Libia ha bisogno''. Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano pro-tempore, Pat Shanahan, rispondendo a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti appoggiassero l'assalto di Khalifa Haftar su Tripoli. ''Quello che abbiamo detto, e che io appoggio, è il sostegno di Haftar nei termini del suo ruolo nella lotta al terrorismo", ha precisato Shanahan, "ma quello di cui abbiamo bisogno da Haftar è l'appoggio nel costruire una stabilità democratica nella regione". Le parole del segretario alla Difesa sono arrivate dopo la notizia di un colloquio telefonico tra Donald Trump e lo stesso generale Haftar (UN PAESE SPACCATO IN DUE). Al centro della telefonata, una discussione sugli sforzi antiterrorismo in corso e la ''necessità di raggiungere la pace e la stabilità''.

La telefonata tra Trump e Haftar

Trump e il generale, si legge nel resoconto non ufficiale della telefonata - arrivato attraverso un giornalista del pool della Casa Bianca - "hanno discusso una visione condivisa per una transizione della Libia verso un sistema politico, stabile e democratico". Le informazioni della Casa Bianca sembrano - riportano i media americani - in contraddizione, però, con quanto dichiarato nelle scorse settimane dal Segretario di Stato Mike Pompeo, che aveva chiaramente espresso l'opposizione americana all'offensiva militare di Haftar. Da chiarire anche la data della telefonata: se fosse davvero il 15 aprile, come riferito, sarebbe "molto grave, perché sarebbe avvenuta alla vigilia dell'attacco su Tripoli condotto con missili Grad”, su un quartiere residenziale della capitale, fanno sapere da Tripoli. Il governo di accordo nazionale del premier Fayez Serraj, intanto, non nasconde la propria "preoccupazione" e il proprio "malumore", per la notizia del colloquio e a Tripoli migliaia di persone sono scese in piazza contro Haftar.

Intesa Roma-Parigi sulla Libia

Nel frattempo la tensione nel Paese resta alta, con il portavoce dell'Esercito nazionale libico di Haftar, Ahmed al-Mismari, che ha accusato la Turchia di "aver portato alcuni miliziani di Al Nusra (ramo siriano di Al Qaeda) a Tripoli per combattere contro l'esercito nazionale", come scrive la versione araba di Sky News. Mentre a livello internazionale, Italia e Francia hanno ritrovato l'unità sulla Libia dopo un incontro a Roma tra i ministri degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e Jean-Yves Le Drian: "La nostra posizione assolutamente comune è che si debba arrivare nei tempi più rapidi a un cessate il fuoco", ha spiegato Moavero Milanesi dopo il faccia a faccia. Nel Paese nordafricano, intanto, continua a salire il bilancio delle vittime a causa degli scontri: secondo l'ultimo bilancio si registrano 240 morti, tra i quali 75 bambini. Proprio sui minorenni, l’Unicef ha lanciato un allarme: circa 1.800 bambini hanno urgente bisogno di essere evacuati dalle zone in prima linea di combattimento.