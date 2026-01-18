Offerte Sky
L’Angelus di Papa Leone XIV: non abbiamo bisogno di "surrogati di felicità"

Mondo

Davanti ad una piazza San Pietro gremita il Pontefice ha condiviso una riflessione sull’importanza di prestare attenzione alle cose semplici e di non dare eccessiva importanza alla visibilità e alla fame. Non abbiamo bisogno di questi “surrogati di felicità”, ha detto il Papa

ascolta articolo

"All’approvazione, al consenso, alla visibilità viene data spesso un’importanza eccessiva, tale da condizionare le idee, i comportamenti e gli stati d’animo delle persone, da causare sofferenze e divisioni, da produrre stili di vita e di relazione effimeri, deludenti, imprigionanti. In realtà, non abbiamo bisogno di questi 'surrogati di felicità'. La nostra gioia e la nostra grandezza non si fondano su illusioni passeggere di successo e di fama, ma sul saperci amati e voluti dal nostro Padre che è nei cieli". Così ha parlato Papa Leone XIV.

"È l’amore di cui ci parla Gesù: quello di un Dio che ancora oggi viene tra noi non a stupirci con effetti speciali, ma a condividere la nostra fatica e a prendere su di sé i nostri pesi, rivelandoci chi siamo realmente e quanto valiamo ai suoi occhi", ha sottolineato il Papa.

"Non lasciamoci trovare distratti al suo passaggio. Non sprechiamo tempo ed energie inseguendo ciò che è solo apparenza. Impariamo da Giovanni il Battista a mantenere vigile lo spirito - dice il Papa - amando le cose semplici e le parole sincere, vivendo con sobrietà e profondità di mente e di cuore,  accontentandoci del necessario e trovando possibilmente ogni giorno un momento speciale, in cui  fermarci in silenzio a pregare, riflettere, ascoltare, insomma a 'fare deserto', per incontrare il Signore e stare con lui".

