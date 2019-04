Libia, avanza il generale Haftar: l’Eni evacua il personale italiano

L'Eni ha deciso di evacuare il personale italiano in Libia, dove da due giorni si registrano scontri seguiti all'annuncio del generale Khalifa Haftar di voler marciare su Tripoli. La notizia è stata data da fonti informate all'Adnkronos, secondo cui si tratta di "una decisione precauzionale", come già avvenuto in altre occasioni. Intanto, l'esercito nazionale libico ha ripreso il controllo della Porta 27, a Ovest di Tripoli. Mentre il ministro degli Esteri Moavero, alla ministeriale del G7 a Dinard, in Bretagna, ha confermato che anche nella seduta di questa mattina i partecipanti sono tornati "sulla situazione in Libia confermando la loro unanimità di vedute”.

Evacuazione in accordo con la Farnesina

Il personale italiano dell'Eni in Libia è presente a Tripoli, nel giacimento di Wafa, in Tripolitania, e in quello di El Feel, a Sud. L'evacuazione del personale italiano della compagnia petrolifera è avvenuta in accordo con la Farnesina. L’Eni ha fatto sapere che “sta monitorando l’evolversi della situazione con molta attenzione”.

L’esercito di Haftar rivendica il controllo della Porta 27

Intanto, gli uomini dell'esercito nazionale libico (Lna) del generale Haftar hanno ripreso nella notte il controllo della Porta 27, come riferiscono alcuni media locali che tuttavia danno conto di notizie contradditorie per quanto riguarda l'aeroporto internazionale di Tripoli, chiuso nel 2014. Entrambe le parti in conflitto hanno infatti dichiarato di averne il controllo. Intanto in un video rilanciato da Al Marsad, il comandante delle Benghazi Defence Brigades (BDB), Mustapha Sherkesi, ha annunciato di essere pronto a sfidare le forze di Haftar nella regione occidentale e ha invitato i giovani che combattono per Haftar ad abbandonare le armi. Alcune fonti pro-Haftar, non confermate, riportano di raid aerei su postazioni Lna a Mezda e Jandouba e danno notizia del lancio della seconda fase della "liberazione di Tripoli" da parte delle forze armate di Haftar.

Moavero: “Sulla Libia accordo fra tutti i partecipianti”

Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, alla ministeriale del G7 a Dinard, in Bretagna, ha spiegato che "c'è accordo fra tutti i partecipanti sull'analisi della situazione in Libia e sulla richiesta già fatta ieri sera di mettere fine ad operazioni militari che complicano lo scenario, mentre la soluzione non può che escludere ogni opzione militare". Data l'urgenza della situazione la discussione sulla Libia è stata anticipata: "Questa mattina abbiamo fatto un'analisi più articolata e di dettaglio", ha precisato il ministro, in cui è stato anche sottolineato "il sostegno all'azione del rappresentante speciale dell'Onu e a una soluzione che passi attraverso una via civile e politica e non di tipo militare".

