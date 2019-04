A una decina di giorni dalla Conferenza Onu per risolvere la crisi, il generale Haftar parte alla conquista di Tripoli. Le sue truppe sono a 27 km dalla capitale. Anche se per ora si tratta solo di scaramucce, la preoccupazione per la situazione in Libia è forte e la conferenza nazionale in programma a Ghadames dal 14 al 16 aprile è a rischio. I governi di Francia, Italia, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna e Usa “sono profondamente preoccupati per i combattimenti nei pressi di Garian, in Libia, ed esortano tutte le parti a ridurre le tensioni che ostacolano le prospettive di una mediazione politica dell'Onu”, recita una dichiarazione congiunta. Anche Mosca spera che non si arrivi all'uso della forza.

Truppe Haftar a 27 km da Tripoli

Intanto, le forze che fanno capo al generale libico Khalifa Haftar hanno preso posizione in un posto di blocco a 27 chilometri da Tripoli (UN PAESE SPACCATO IN DUE). A dirlo è un giornalista dell'Afp. Il comandante delle operazioni militari dell'Esercito nazionale libico, il generale Abdessalem al-Hassi, ha confermato che i suoi uomini hanno preso il controllo del checkpoint senza combattere. Nelle scorse ore il governo di unità libico di Fayez al Serraj ha dichiarato lo stato d'allerta militare e ha mobilitato le forze armate dopo che Haftar ha ordinato ai gruppi armati dell'Est del Paese di marciare verso la capitale libica.

Preoccupata la comunità internazionale

Il riacuirsi della crisi libica preoccupa la comunità internazionale, che ha lanciato un appello congiunto per un'immediata de-escalation in Libia, mentre Londra ha chiesto un incontro urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. “I governi di Francia, Italia, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna e Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i combattimenti nei pressi di Garian, in Libia, ed esortano tutte le parti a ridurre immediatamente le tensioni che stanno ostacolando le prospettive di una mediazione politica dell'Onu", si legge in una dichiarazione congiunta. “In questo delicato momento della transizione della Libia, atteggiamenti militari e minacce di azioni unilaterali rischiano solo di spingere la Libia indietro nel caos”, si aggiunge nella dichiarazione dei cinque Paesi. E ancora: "Crediamo fortemente che non ci sia una soluzione militare del conflitto in Libia. I nostri governi si oppongono a qualsiasi azione militare" e "considereranno responsabile qualsiasi fazione che fa precipitare ulteriormente il conflitto civile".

Mosca: non si arrivi a uso forza

Anche Mosca spera che in Libia non si arrivi all'uso della forza. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata da Interfax. "Speriamo che questo tipo di scenario non si realizzi", ha detto Zakharova. "Siamo consapevoli che la crisi sarà risolta con gli sforzi politico-diplomatici e negli ultimi anni ci siamo impegnati a tal fine", ha aggiunto.